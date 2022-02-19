أطلقت بلدية محافظة القطيف بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة مبادرة “سحابة أدب” في واجهة القطيف.
وكشف متحدث أمانة الشرقية محمد الصفيان لـ”أخبار 24“، أن المبادرة تهدف لتوفير المحتوى الأدبي لجميع أفراد المجتمع في الأماكن العامة ومواقع التنزه، وذلك عبر وسائط مقروءة ومسموعة.
وأوضح، أن المبادرة في واجهة القطيف البحرية بحي الناصرة وحي الزهراء تهدف لتوفير محتوى أدبي مسموع “بودكاست” وكتب صوتية باللغتين العربية والإنجليزية في الأماكن العامة، وذلك عبر تسهيل الوصول لمنصة رقمية تضم محتوى أدبياً مسموعاً متنوعاً في جميع مجالات المعرفة الأدبية.