“تسلّم مقدم عقده وهذا كان طلبه”.. تفاصيل جديدة في توقيع “كنو” لـ “النصر”

أفادت مصادر بأن اللاعب محمد كنو، قد وقع وبصّم على عقده مع نادي النصر بتاريخ 2 يناير الماضي.
وأشارت المصادر وفقًا لبرنامج “في المرمى”، إلى أن كنو قد تسلّم مقدم العقد عبر شيكات آجله وطلب من النصر الإعلان عن الانتقال بعد مباراة السوبر.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن اللاعب قد وقع على عقد يتضمن 8 ورقات، كما وقع وبصم على إقرار بعدم التوقيع مع نادٍ آخر، فيما أرسل نادي النصر العقد في 3 يناير إلى لجنة الاحتراف.
تفاصيل مثيرة يكشفها #في_المرمى :
-كنو وقع وبصم على عقده مع النصر والذي يتضمن 8 ورقات بتاريخ 2 يناير
-وقع وبصم على اقرار بعدم التوقيع مع نادي اخر
-استلم مقدم العقد عبر شيكات آجله وطلب من النصر الاعلان عن الانتقال بعد مباراة السوبر
-النصر ارسل العقد في 3 يناير الى لجنة الاحتراف pic.twitter.com/1L9vbek6IX
— العربية – في المرمى (@FilMarma) February 17, 2022
وفق “أخبار 24”.