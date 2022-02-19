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رياضة > “تسلّم مقدم عقده وهذا كان طلبه”.. تفاصيل جديدة في توقيع “كنو” لـ “النصر”
19/02/2022   7:16 ص

“تسلّم مقدم عقده وهذا كان طلبه”.. تفاصيل جديدة في توقيع “كنو” لـ “النصر”

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أفادت مصادر بأن اللاعب محمد كنو، قد وقع وبصّم على عقده مع نادي النصر بتاريخ 2 يناير الماضي.

وأشارت المصادر وفقًا لبرنامج “في المرمى”، إلى أن كنو قد تسلّم مقدم العقد عبر شيكات آجله وطلب من النصر الإعلان عن الانتقال بعد مباراة السوبر.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن اللاعب قد وقع على عقد يتضمن 8 ورقات، كما وقع وبصم على إقرار بعدم التوقيع مع نادٍ آخر، فيما أرسل نادي النصر العقد في 3 يناير إلى لجنة الاحتراف.

وفق “أخبار 24”.

“تسلّم مقدم عقده وهذا كان طلبه”.. تفاصيل جديدة في توقيع “كنو” لـ “النصر”

رياضة
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