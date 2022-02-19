​طبيب جلدية يوضح مدى تأثير لبس “الشماغ” والحالة النفسية على تساقط الشعر

أوضح طبيب الجلدية والتجميل محمد الشايع مدى تأثير الحالة النفسية وغطاء الرأس بـ”الشماغ”، على تساقط الشعر.
وقال الشايع خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن “تساقط الشعر الكربي” يحدث نتيجة تعرض الجسم لصدمة نفسية أو مرض معين، مشيراً إلى أن الجسم يقوم بتوزيع الطاقة الموجودة لديه على الأجهزة الأكثر احتياجاً كالقلب والدماغ، وهو ما يؤدي لتساقط الشعر.
وأضاف أن استخدام الماء البارد والساخن في غسل الشعر ليس سبباً في تساقطه، لافتاً إلى أن استخدام “الشماغ” وغطاء الرأس ليس له علاقة بتساقط الشعر، وذلك وفقاً لما أكده الكثير من البيانات. وفق “أخبار 24”.
د. محمد الشايع (طبيب جلدية وتجميل) يوضح كيف تؤثر الحالة النفسية على صحة الشعر وتساقطه @DrMAlshaya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FTWt4s223J
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2022
هل هناك علاقة بين تساقط الشعر وغسله بالمياه الباردة أو الساخنة؟.. طبيب جلدية وتجميل يوضح @DrMAlshaya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2oASa6sMah
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2022
هل غطاء الرأس يساعد على تساقط الشعر؟.. طبيب جلدية وتجميل يُجيب@DrMAlshaya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/juuImdJ59V
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2022