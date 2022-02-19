دراسة تكشف عن 4 تحديات تواجه 82 % من كبار السن بالمملكة عند استخدام التطبيقات

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جدة، عن إيجاد نحو 82 % من كبار السن بعض الصعوبات في استخدام تطبيقات جائحة “كورونا”.
وبيّنت الدراسة التي أجريت خلال عام 2021، أن هناك أربعة تحديات واجهت كبار السن خلال استخدام تطبيقات “توكلنا” و”صحتي” و”تباعد” وهي صعوبة فهم التقنية وصعوبة مواكبة كل ما هو جديد، وصعوبة قراءة النص، وصعوبة العثور على الرموز.
بدوره أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن التطبيقات الأكثر استخداماً خلال جائحة “كورونا” من قبل كبار السن هي “توكلنا” بنسبة 64%، و”صحتي” بنسبة 30%، و”تباعد” بنسبة 16%. وفق “أخبار 24”.
%82 من #كبار_السن يواجهون صعوبة في استخدام تطبيقات
جائحة كورونا! بحسب دراسة جامعة جدة ، لسنة 2021 .
هاكاثون #التقنية_للكل يتيح لك الفرصة في تمكينهم لمواجهة التحديات .
للتسجيل: https://t.co/g1F3UScEhw#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/adDUmD96K0
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) February 12, 2022