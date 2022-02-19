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جديد المحليات > دراسة تكشف عن 4 تحديات تواجه 82 % من كبار السن بالمملكة عند استخدام التطبيقات
19/02/2022   7:16 ص

دراسة تكشف عن 4 تحديات تواجه 82 % من كبار السن بالمملكة عند استخدام التطبيقات

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كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جدة، عن إيجاد نحو 82 % من كبار السن بعض الصعوبات في استخدام تطبيقات جائحة “كورونا”.

وبيّنت الدراسة التي أجريت خلال عام 2021، أن هناك أربعة تحديات واجهت كبار السن خلال استخدام تطبيقات “توكلنا” و”صحتي” و”تباعد” وهي صعوبة فهم التقنية وصعوبة مواكبة كل ما هو جديد، وصعوبة قراءة النص، وصعوبة العثور على الرموز.

بدوره أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن التطبيقات الأكثر استخداماً خلال جائحة “كورونا” من قبل كبار السن هي “توكلنا” بنسبة 64%، و”صحتي” بنسبة 30%، و”تباعد” بنسبة 16%. وفق “أخبار 24”.

دراسة تكشف عن 4 تحديات تواجه 82 % من كبار السن بالمملكة عند استخدام التطبيقات

جديد المحليات
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