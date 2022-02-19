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جديد المحليات > جامعة الفيصل تعلن توفر وظائف للرجال والنساء
19/02/2022   4:25 م

جامعة الفيصل تعلن توفر وظائف للرجال والنساء

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أعلنت جامعة الفيصل، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بكوادر من الرجال والنساء، من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف المطروحة بمسميات مدير المسؤولية المجتمعية للشركات، ومساعد محاسبة، ومسؤول البحث والابتكار، وأخصائي أبحاث السوق، بالإضافة إلى مسؤول القبول والتسجيل، ومصمم جرافيك، ومسؤول مسرعة الأعمال الطلابية. 

وأبانت أن التقدم للوظائف متاح للمواطنين من حملة البكالوريوس وأعلى في التخصص المطلوب، ويُشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، واستخدام الحاسب الآلي، مبينة أنه للمزيد من التفاصيل والشروط يمكن الاطلاع على موقعها الإلكتروني. 

وفق “أخبار 24”.

جامعة الفيصل تعلن توفر وظائف للرجال والنساء

جديد المحليات
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