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جديد المحليات > ​رئيس “الدولي للتمور” يوضح حقيقة فوائد التمور في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال
19/02/2022   10:06 م

​رئيس “الدولي للتمور” يوضح حقيقة فوائد التمور في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال

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أوضح المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور الدكتور عبد الرحمن الحبيب، حقيقة ما يتداول عبر مواقع التواصل بشأن فوائد التمور في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال.

وقال الحبيب خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أغلب ما يُثار حول تعزيز التمور للقدرة الجنسية غير صحيح، مبيناً أن بعضها قد يكون صحيحاً، ولكنه ينتهي بخرافات بعض الأشخاص غير المختصين.

ونصح الجميع بضرورة أخد المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، مثل المؤسسات المختصة، محذراً من تلقي معلومات من أشخاص غير مختصين بالمجال.

وفق “أخبار 24”.

​رئيس “الدولي للتمور” يوضح حقيقة فوائد التمور في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال

جديد المحليات
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