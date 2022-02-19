​رئيس “الدولي للتمور” يوضح حقيقة فوائد التمور في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال

أوضح المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور الدكتور عبد الرحمن الحبيب، حقيقة ما يتداول عبر مواقع التواصل بشأن فوائد التمور في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال.
وقال الحبيب خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أغلب ما يُثار حول تعزيز التمور للقدرة الجنسية غير صحيح، مبيناً أن بعضها قد يكون صحيحاً، ولكنه ينتهي بخرافات بعض الأشخاص غير المختصين.
ونصح الجميع بضرورة أخد المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، مثل المؤسسات المختصة، محذراً من تلقي معلومات من أشخاص غير مختصين بالمجال.
د.عبدالرحمن الحبيب – المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور- يكشف أشهر الأوهام عن فوائد التمور لتعزيز “القدرة الجنسية لدى الرجال” #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xVEtZpPyxW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 19, 2022
وفق “أخبار 24”.