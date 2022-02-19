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جديد المحليات > بالفيديو.. في مؤتمر ميونيخ للأمن: وزير الخارجية يفند تقارير عن إصابات للمدنيين نتيجة غارات التحالف في اليمن
19/02/2022   10:08 م

بالفيديو.. في مؤتمر ميونيخ للأمن: وزير الخارجية يفند تقارير عن إصابات للمدنيين نتيجة غارات التحالف في اليمن

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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم السبت في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث تحدث في الشأن اليمني مفنداً تقارير عن وجود إصابات للمدنيين نتيجة عمليات التحالف.

 وأوضح بن فرحان أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يركز على الأهداف العسكرية وأن هناك تقارير عن إصابات بين المدنيين، لكن علينا أن نتحرى عنها، وندقق فيما يرد فيها، حتى نكون على يقين من مدى صحتها. 

 وأضاف أنه إذا تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فستحل العملية السياسية محل هذا النزاع، كما أننا قمنا بالتركيز على المساعدات الإنسانية في اليمن، مؤكدا أن هناك شكوكا حول بعض التقارير التي تتحدث عن أرقام الإصابات بين المدنيين.  وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. في مؤتمر ميونيخ للأمن: وزير الخارجية يفند تقارير عن إصابات للمدنيين نتيجة غارات التحالف في اليمن

جديد المحليات
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