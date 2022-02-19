بعد مشاركة 4.7 مليون في الأولى.. “التعليم” تطلق المرحلة الثانية من مسابقة “مدرستي تبرمج” غداً

يدشن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ غداً الأحد فعاليات المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية “مدرستي تُبرمج”، بحضور مسؤولين من عدة جهات مشاركة، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
ويُقام حفل التدشين في قصر سلوى بالدرعية؛ مكان انطلاق تأسيس الدولة السعودية إلى تصوّر مستقبلها الزاهر في نيوم عبر عدد من الابتكارات والبرمجيات الإبداعية ذات الأثر العظيم في المستقبل.
وتتميز المرحلة الثانية للمسابقة باتساع مساراتها ومشاريعها وتنوّع تحدياتها لتحفيز الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة، وبناء آليات وسبل التعلّم الحديثة.
وتهدف مسابقة “مدرستي تُبرمج” لتنمية مهارات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في البرمجة والابتكار ومهارات سوق العمل والمهارات الإعلامية، ورفع مشاركة وتفاعل أولياء الأمور، وتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات. وفق “أخبار 24”.
كما تشجع الطلاب والطالبات على تعلُّم أساسيات التقنية، وتنمية مهاراتهم في التفكير الناقد والتحليل المنطقي والفهم وحلّ المشكلات والإبداع والابتكار، وتعزيز التفكير الخوارزمي.
وكانت المرحلة الأولى من المسابقة حققت نجاحاً كبيراً وشارك بها 4.7 مليون من المجتمع التعليمي وأولياء الأمور، حيث تنظم الوزارة المرحلة الثانية من المسابقة بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت التعليمية وأبل.