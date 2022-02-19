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جديد المحليات > ​هل مبدأ حسن النية يحمي الزوجة من عقوبة التستر التجاري مع زوجها؟.. “قانوني” يوضح
19/02/2022   10:08 م

​هل مبدأ حسن النية يحمي الزوجة من عقوبة التستر التجاري مع زوجها؟.. “قانوني” يوضح

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أوضح أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة في الرياض، أصيل الجعيد، مدى اعتماد مبدأ حسن النية في إعفاء الزوجة من التورط مع زوجها في عقوبة التستر التجاري.

وقال الجعيد خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن مبدأ حسن النية لدى الزوجة لا يعفيها من التورط مع زوجها في جريـمة التستر، خاصة وأن فتح السجل التجاري يتطلب موافقتها والتوقيع على الكثير من الإجراءات.

وأضاف أن الزوج قد يكون موظفاً في جهة حكومية وتمنعه وظيفته من عمل السجل التجاري، بسبب تعارض المصالح، بالتالي يفتح السجل التجاري باسم زوجته، مبيناً أنه في هذه الحالة تعد الزوجة طرفاً متورطاً مع الزوج. وفق “أخبار 24”.

ونصح بضرورة التوجه إلى محام متخصص عندما تتعرض الزوجة لمشكلة قانونية ظلمت فيها، مبيناً أن المشكلة القانونية التي تظلم فيها شيء، وطريقة إثباتها أمر آخر تماماً.

​هل مبدأ حسن النية يحمي الزوجة من عقوبة التستر التجاري مع زوجها؟.. “قانوني” يوضح

جديد المحليات
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