“الانضباط” تُغرم “تاليسكا” بسبب الإساءة ضد “حمدالله”

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول شكوى لاعب نادي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله ضد لاعب نادي النصر تاليسكا بشأن الإساءة الإعلامية وتغريمه 10 آلاف ريال ورد غير ذلك من الطلبات.
وأصدرت لجنة الانضباط عقوبة ثانية ضد تاليسكا بتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بالإساءة الإعلامية في حسابه بإنستغرام تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الاتحاد ونادي النصر.
وكان تاليسكا قد تعرض للطرد خلال مواجهة النصر والاتحاد بالجولة الـ 20 بدوري المحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3 أهداف دون رد. وفق “أخبار 24”.