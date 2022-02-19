​شاهد.. محلات تجارية مغلقة في شارع السويلم بالرياض بعد سريان نظام مكافحة التستر

شهد اليوم الثالث عقب نهاية المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري إغلاق العديد من المحال التجارية بعدد من مناطق المملكة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، المحلات التجارية الموجودة بشارع السويلم بالعاصمة الرياض وهي مغلقة، تحسباً للحملات التفتيشية التي أطلقتها وزارة التجارة والجهات الأمنية لرصد المخالفين.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري في وقت سابق انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، مبيناً أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية.
فيديو | مراسل #الإخبارية يرصد وضع المحال التجارية في شارع السويلم بعد سريان نظام مكافحة التستر #نشرة_النهار pic.twitter.com/3oVHsjfm90
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 19, 2022
وفق “أخبار 24”.