“إيغالو” يُعلق على تسجيل ثنائية أمام فريقه السابق

أكد محترف الهلال، النيجيري أوديون إيغالو ، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الشباب، معربا عن سعادته بالتسجيل في مرمى فريقه السابق.
وسجل إيغالو ثنائية رائعة في فوز الهلال على الشباب بخماسية نظيفة، في الجولة الـ21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس الماضي.
وقال إيغالو في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”:” نعلم أن الشباب فريق جيد لذلك بدأنا بشكل قوي لنسجل مبكراً وهذا ما حصل”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “علينا الاستمرار بالعمل ونقاتل لآخر الموسم، وأنا مهاجم ودائماً أسجل وهذا ما فعلته أمام الشباب، لدينا لاعبون جيدون وعلينا الاستمرار بالعمل الجاد حتى نهاية الموسم”.