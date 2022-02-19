شارك في كتابته الأمير بدر بن عبدالمحسن وأداء محمد عبده.. “أوبريت التأسيس” يتغنى بأمجاد الوطن في 23 فبراير بالرياض

ينطلق “أوبريت التأسيس” الذي يسرد في قالبٍ مسرحي بديع 10 لوحات وطنية سطرها التاريخ عن الدولة السعودية، وما وصلت إليه الآن لتعيش الرياض عُرسًا فنيًّا يجسد التواصل ما بين تأسيس الدولة السعودية حتى توحيد المملكة.
ويستعرض “الأوبريت” الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة؛ الأمير بدر بن عبد المحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية لحظاتٍ وقصصًا خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة 3 قرون.
كما يصور مشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القدم وصولا إلى الحياة المدنية الحديثة، وما مرت به من تطور لامس فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
ويقوم بتلحين الأوبريت كل من الملحنين سهم، وناصر الصالح ونواف عبد الله، ويشدو بغنائه على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض عدد من الفنانين السعوديين.