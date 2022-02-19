قبل التعاقد مع “دياز”.. مدرب الأهلي المصري كان قريبًا من الهلال

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن المدير الفني للأهلي المصري بيتسو موسيماني كان ضمن المدربين المرشحين لتدريب الهلال بعد إقالة ليوناردو جارديم.
وأوضحت التقارير أن مسؤولا سعوديا تواصل مع وكيلة موسيماني السيدة مويرا لبحث إمكانية التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي ولكنه طلب ردا سريعا لوجود رغبة في التعاقد مع مدرب سريعاً نظراً لضغط المباريات الذي تنتظر الفريق .
وأشار إلى أن وكيلة موسيماني أكدت أنه لا يمكن إتمام التعاقد الآن لارتباط المدرب بعقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم، كما أن هناك مفاوضات قائمة بخصوص تجديد عقده، ليتجه مسؤولو الهلال للتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز. وفق “أخبار 24”.
واستهل دياز مهمته الجديدة مع الهلال بفوز تاريخي على الشباب بخماسية نظيفة في مباراة الفريقين بالجولة الـ21 بدوري المحترفين.