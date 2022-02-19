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رياضة > “المريسل” يطالب بتطبيق لائحة الانضباط ضد فهد بن نافل والبلطان وآل الشيخ
19/02/2022   10:07 م

“المريسل” يطالب بتطبيق لائحة الانضباط ضد فهد بن نافل والبلطان وآل الشيخ

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أثار الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالب لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بتطبيق اللائحة ضد رئيس الهلال فهد بن نافل، ورئيس الشباب خالد البلطان، والمدير التنفيذي بالشباب طلال آل الشيخ.

ونشر “المريسل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للثلاثي وعلق عليها: “سؤال إلى لجنة الانضباط والأخلاق، هل الأساتذة خالد البلطان وفهد بن نافل وطلال آل الشيخ أسماؤهم مقيدة في كشوفات مباراة الهلال الشباب!؟”.

وأوضح عبدالعزيز المريسل عبر حسابه: “نص اللائحة واضح والمادة 66 واضحة.. نطالب بتطبيق اللوائح فقط إذا كانت أسماؤهم غير موجودة”. وفق “أخبار 24”.

وحقق نادي الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فوزًا كبيرًا على نظيره الشباب بنتيجة (5-0)، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

“المريسل” يطالب بتطبيق لائحة الانضباط ضد فهد بن نافل والبلطان وآل الشيخ

رياضة
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