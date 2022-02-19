لاعب “النصر” السابق: الفوز أمام “الباطن” دفعة قبل مواجهة “الهلال”

قال لاعب النصر السابق، فهد المسعود، إن فوز فريقه أمام الباطن بمثابة دفعة معنوية في توقيت مثالي قبل مواجهة الهلال.
وأشار المسعود، وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مباراة الباطن قد جهزت النصر بدفعة معنوية وفنية وبدنية، مشددًا على ارتياحه من مردود الفريق تحت قيادة روسو.
وأتم لاعب النصر السابق، تصريحاته بالإشادة بسياسة المداورة التي يُجريها روسو بين اللاعبين، منوهًا إلى أنها ستُحسن اللياقة البدنية للفريق.
وكان النصر قد فاز برباعية مقابل ثلاثة أهداف أمام نظيره الباطن، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري (جولة التأسيس).
ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الهلال، يوم (الإثنين) المقبل ضمن منافسات كأس الملك.