مُختص: أكثر عمليات الاحتيال الإلكتروني تأتي من الخارج لهذا السبب

أوضح المختص في الأمن السيبراني، المهندس سعد القرني، أن عمليات الاحتيال في مجال التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام كبيرة جداً ويأتي أكثرها من الخارج.
وبيّن القرني خلال لقائه مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن زيادة عمليات الاحتيال القادمة من الخارج تكون بسبب عدم وجود نظام قانوني يخضع له هؤلاء المحتالون. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المحتالين يتكيفون مع الأنظمة واللوائح أو أي أحداث جديدة ويكون لديهم سيناريوهات لتنفيذ أغراضهم، مبيناً أن ذلك كان واضحاً خلال جائحة “كورونا” عبر تعدد أنواع الاحتيال، وكذلك ظهور أنماط جديدة من الاحتيال بمجال التطبيقات البنكية الحديثة.
فيديو | المختص في الأمن السيبراني “م. سعد القرني”:
أكثر عمليات النصب والاحتيال تأتي من الجهات الخارجية لعدم وجود نظام قانوني ومساءلات تمنع المحتالين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dw8ZvU9mn5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2022