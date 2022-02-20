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جديد المحليات > “التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر
20/02/2022   10:03 ص

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر

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أعلنت وزارة التعليم، أمس (السبت)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية سوف يبدأ في الساعة الـ 7:30 صباحا، ويعاد طوال اليوم.

وأبانت أن يوم الثلاثاء سيكون إجازة بمناسبة يوم التأسيس لجميع المراحل الدراسية، فيما سيكون يوما الأربعاء والخميس إجازة مطولة.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر

جديد المحليات
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