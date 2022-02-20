“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر

أعلنت وزارة التعليم، أمس (السبت)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية سوف يبدأ في الساعة الـ 7:30 صباحا، ويعاد طوال اليوم.
وأبانت أن يوم الثلاثاء سيكون إجازة بمناسبة يوم التأسيس لجميع المراحل الدراسية، فيما سيكون يوما الأربعاء والخميس إجازة مطولة.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الـ 11، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/gD1BrA3CzY
— قناة عين (@iEN_tv) February 19, 2022
وفق “أخبار 24”.