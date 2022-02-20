استشاري يوضح أسباب ارتفاع معدلات إدمان الهواتف الذكية بالمملكة وتأثيرات ذلك

أوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور مشعل العقيل، عدداً من أسباب إدمان سكان المملكة للهواتف الذكية، والأضرار التي تحدث للأشخاص جراء هذا الأمر.
وقال العقيل خلال لقائه مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن أسباب تصدر السكان في إدمان الهواتف الذكية تتضمن الرغبة في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك البحث عن أي مخرج للألم الشخصي من خلال تتبع حسابات الآخرين، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، وسرعة الإنترنت المتوفر.
وأشار إلى أن أضرار إدمان الهواتف الذكية تشمل حدوث تأثيرات سلبية بالعلاقات الاجتماعية والوظيفية، بالإضافة إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب وبعض المشكلات في النوم وتشتت الانتباه. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. مشعل العقيل لـ #برنامج_120: إدمان الهواتف الذكية يزيد الاكتئاب و يسبب مشاكل في النوم #الإخبارية pic.twitter.com/y4NjyaYu7X
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2022
فيديو | د. مشعل العقيل: تصدر السعوديين في إدمان الهواتف الذكية بسبب متابعة الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/ILiohHLUtI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2022