نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > استشاري يوضح أسباب ارتفاع معدلات إدمان الهواتف الذكية بالمملكة وتأثيرات ذلك
20/02/2022   10:03 ص

استشاري يوضح أسباب ارتفاع معدلات إدمان الهواتف الذكية بالمملكة وتأثيرات ذلك

+ = -
638

أوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور مشعل العقيل، عدداً من أسباب إدمان سكان المملكة للهواتف الذكية، والأضرار التي تحدث للأشخاص جراء هذا الأمر.

وقال العقيل خلال لقائه مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن أسباب تصدر السكان في إدمان الهواتف الذكية تتضمن الرغبة في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك البحث عن أي مخرج للألم الشخصي من خلال تتبع حسابات الآخرين، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، وسرعة الإنترنت المتوفر.

وأشار إلى أن أضرار إدمان الهواتف الذكية تشمل حدوث تأثيرات سلبية بالعلاقات الاجتماعية والوظيفية، بالإضافة إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب وبعض المشكلات في النوم وتشتت الانتباه. وفق “أخبار 24”.

استشاري يوضح أسباب ارتفاع معدلات إدمان الهواتف الذكية بالمملكة وتأثيرات ذلك

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199433.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.