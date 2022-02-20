أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف والرياض والشرقية.
وأضاف أن الأمطار ستكون مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي حائل وبريدة.
ونوه إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتحديداً مدينة الطائف، والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50 كم/ ساعة.
وبين أن ارتفاع الموج يتوقع أن يكون من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.