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جديد المحليات > “دام في العرب سلمان”.. جندي يمني يعبر عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة للشرعية
20/02/2022   10:03 ص

“دام في العرب سلمان”.. جندي يمني يعبر عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة للشرعية

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عبر أحد الجنود اليمنيين المشاركين في الحرب ضد الميليشيا الحوثية، عن تقديره وامتنانه لمواقف المملكة الداعمة لبلاده لأجل استعادة الشرعية. 

وأظهر مقطع فيديو نشره وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ الجندي وهو يقف ويشير إلى مركبة عسكرية يتصاعد منها الدخان عقب استهدافها من قبل القوات الجوية السعودية، ويردد “شكراً سلمان.. شكراً”. 

وألقى الجندي أبياتا شعرية تندد وتتوعد عناصر الميليشيا الحوثية، وتشيد بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة، واختتم الأبيات بقوله: “دام في العرب سلمان.. عاش في اليمن عاش في السعودية”.  وفق “أخبار 24”.

“دام في العرب سلمان”.. جندي يمني يعبر عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة للشرعية

جديد المحليات
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