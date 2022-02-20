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جديد المحليات > كيف يتم تبديل لوحات السيارات المُشتراة من المزاد الإلكتروني؟.. “المرور” يوضح
20/02/2022   10:03 ص

كيف يتم تبديل لوحات السيارات المُشتراة من المزاد الإلكتروني؟.. “المرور” يوضح

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ردت الإدارة العامة للمرور، على استفسار حول الخطوات والإجراءات الخاصة بتبديل اللوحات التي يتم شراؤها من المزاد الإلكتروني.

وأوضح المرور، أنه يجب لإتمام هذا الأمر أن تعود المركبات لمالك واحد مع استيفاء الفحص الفني الدوري لها.

ونوه إلى أنه يتطلب أيضاً التأمين على السيارة وسداد الرسوم المُقررة، وكذلك مراجعة أقرب قسم رخص سير.

وفق “أخبار 24”.

كيف يتم تبديل لوحات السيارات المُشتراة من المزاد الإلكتروني؟.. “المرور” يوضح

جديد المحليات
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