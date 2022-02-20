كيف يتم تبديل لوحات السيارات المُشتراة من المزاد الإلكتروني؟.. “المرور” يوضح

ردت الإدارة العامة للمرور، على استفسار حول الخطوات والإجراءات الخاصة بتبديل اللوحات التي يتم شراؤها من المزاد الإلكتروني.
وأوضح المرور، أنه يجب لإتمام هذا الأمر أن تعود المركبات لمالك واحد مع استيفاء الفحص الفني الدوري لها.
ونوه إلى أنه يتطلب أيضاً التأمين على السيارة وسداد الرسوم المُقررة، وكذلك مراجعة أقرب قسم رخص سير.
وعليكم السلام، يلزم أن تعود المركبات لمالك واحد مع استيفاء الفحص الفني الدوري للمركبات والتأمين وسداد الرسوم ومراجعة أقرب قسم رخص سير. يسعدنا تواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor) February 19, 2022
وفق “أخبار 24”.