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جديد المحليات > بهدف حفظ حياة المرضى.. “الصحة” تطلق خدمة سريعة لإنقاذ الحياة على مدار الساعة
20/02/2022   10:04 ص

بهدف حفظ حياة المرضى.. “الصحة” تطلق خدمة سريعة لإنقاذ الحياة على مدار الساعة

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أطلقت وزارة الصحة اليوم (السبت)، خدمة جديدة تختص بإنقاذ الحياة، وذلك عبر خط يعمل على مدار الساعة يتكون من فريق عمل متخصص واستشاريين من مختلف التخصصات الطبية بهدف حفظ حياة المرضى.

وأوضحت الوزارة أنها تقدم خدماتها على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك على مدار الساعة، حيث تشمل الخدمات، التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسين الصحيين وللمجتمع.

ويتلقَّى أخصائيو ” خط إنقاذ الحياة” المكالمات من خلال فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب، وذلك لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها.

ويضم فريق العمل الحالي عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصصاً فرعياً ودقيقاً ومسارات خاصة.

وأشارت إلى أن معدل خدمات خط إنقاذ الحياة يصل إلى 70 ألف اتصال يتم التجاوب معها سنوياً، بينما يُنقل أكثر من 18 ألف حالة سنوياً إلى المستشفيات التخصصية. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن مجموع الخدمات المقدمة من “خط إنقاذ الحياة” بلغ 66 ألف خدمة وذلك خلال عام 2021م، فيما تم تسجيل 8192 متابعة لحالة المريض بعد 24 ساعة من تلقِّي الخدمة، فيما بلغ إجمالي الاستشارات الحرجة 32246 استشارة، نُقل منها 23590 حالة إنقاذ حياة، و8656 حالة تم متابعة علاجها في نفس المستشفى.

ولفتت أن إجمالي استشارات السموم بلغ 34 ألف استشارة، منها 13 ألف استشارة سموم في المستشفيات، وأكثر من 20 حالة سموم من المجتمع.

بهدف حفظ حياة المرضى.. “الصحة” تطلق خدمة سريعة لإنقاذ الحياة على مدار الساعة

جديد المحليات
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