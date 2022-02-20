​بسبب رفقة السوء.. مواطن يروي قصة ترويجه للمخـدرات والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات

روى مواطن يُدعى عبد الرحمن قصة تعاطيه المخـدرات وتورطه في ترويجها، ما أدى به إلى السجن لمدة 3 سنوات.
وقال عبد الرحمن (31 عاماً) خلال لقائه ببرنامج “مفترق طرق” على قناة “السعودية”، إن تعـاطيه للمـخدرات تسبب في عزلته وانقطاعه عن أهله، مبيناً أنه تعرف على مجموعة من الأشخاص الذين يتعاطون المخـدرات، مما دفعه لمشاركتهم والتعاطي برفقتهم حتى أصبح مدمـناً للمخـدرات.
وأوضح أن أهله لاحظوا عليه تعاطيه للمخـدرات وقدموا له الكثير من النصائح من أجل الحفاظ على نفسه وعلى أسرته ووظيفته، إلا أنه لم يلتفت إلى نصائحهم لأنه لم يكن بوعيه، مشيراً إلى أن تعاطيه للمخـدرات دفعه للترويج أملاً في الحصول على الأموال.
وأضاف أن اثنين من أصدقائه توفيا إثر أزمة قلبية؛ بسبب تناولهما جرعة مخـدرات كبيرة، لافتاً إلى أن المخـدرات لا تبعد الهموم والأحزان، عن المتعاطي، بل تدخل صاحبها في دوامة المآسي إلى أن ينتهي به المطاف للمـوت. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن فرق مكافحة المخـدرات ألقت القبض عليه أثناء ترويـجه للمخـدرات، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقه، ليتم الحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات.
#مفترق_طرق | رفاق السوء والانقطاع عن الدراسة عوامل أدت لتدهور أوضاع عبدالرحمن!!😱 #قناة_السعودية pic.twitter.com/EBICSTPiOJ
— قناة السعودية (@saudiatv) February 19, 2022
#مفترق_طرق | المخدرات لا تنسيك الأحزان والهموم بل تدخلك في دوامة من المآسي وقد ينتهي بك المطاف إلى الموت. #قناة_السعودية pic.twitter.com/453uxGhW1F
— قناة السعودية (@saudiatv) February 19, 2022
#مفترق_طرق | بدأ مشواره بالتعاطي إلى أن انتهى إلى ترويج المخدرات. #قناة_السعودية pic.twitter.com/5EHWedNi8k
— قناة السعودية (@saudiatv) February 19, 2022