دخلها 7 ملايين سنوياً.. شركة تصنيع وخراطة تصحح وضعها بخيار الشراكة مع غير السعودي

كشفت وزارة التجارة عن تصحيح إحدى الشركات التي تعمل في التصنيع والخراطة في الدمام، وضعها التجاري، بعد أن ظلت تعمل في السوق منذ 40 سنة.
وأوضحت أن إيرادات الشركة السنوية تتجاوز 7 ملايين ريال، حيث استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية. وفق “أخبار 24”.
وصححت الشركة وضعها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وأصبحت كافة أعمالها نظامية.
شركة تصنيع وخراطة في الدمام، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 7 ملايين ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/r2gHCadPPa
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 19, 2022