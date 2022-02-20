محلل اقتصادي: التستر يكلف المملكة 400 مليار ريال سنوياً.. والعمالة السائبة ترفع الأسعار

قال المحلل الاقتصادي فهد الصالح، إن التستر التجاري يكلف المملكة بما يعادل من 300 إلى 400 مليار ريال سنوياً، في حين تعمل المملكة على تنويع مصادرها بعيداً عن النفط.
وأوضح الصالح خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن أكثر من 70 % من العمالة السائبة في الشوارع بسبب التستر التجاري، مبيناً أن مكافحة ظاهرة التستر التجاري ستساعد على ضبط الأسعار.
ونوه إلى أن المواطن سيتحكم في سعر الخدمة المقدمة له، وتقدير قيمتها الفعلية، بعيداً عن استغلال العمالة السائبة التي تسببت في رفع الأسعار. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المحلل الاقتصادي فهد الصالح:
التستر يكلف #المملكة 400 مليار ريال سعودي سنويا .. وأكثر من 70% من العمالة السائبة بسبب التستر التجاري#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1jPxnYTjFI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2022