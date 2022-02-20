نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > محلل اقتصادي: التستر يكلف المملكة 400 مليار ريال سنوياً.. والعمالة السائبة ترفع الأسعار
20/02/2022   10:04 ص

محلل اقتصادي: التستر يكلف المملكة 400 مليار ريال سنوياً.. والعمالة السائبة ترفع الأسعار

+ = -
872

قال المحلل الاقتصادي فهد الصالح، إن التستر التجاري يكلف المملكة بما يعادل من 300 إلى 400 مليار ريال سنوياً، في حين تعمل المملكة على تنويع مصادرها بعيداً عن النفط.

وأوضح الصالح خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن أكثر من 70 % من العمالة السائبة في الشوارع بسبب التستر التجاري، مبيناً أن مكافحة ظاهرة التستر التجاري ستساعد على ضبط الأسعار.

ونوه إلى أن المواطن سيتحكم في سعر الخدمة المقدمة له، وتقدير قيمتها الفعلية، بعيداً عن استغلال العمالة السائبة التي تسببت في رفع الأسعار. وفق “أخبار 24”.

محلل اقتصادي: التستر يكلف المملكة 400 مليار ريال سنوياً.. والعمالة السائبة ترفع الأسعار

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199440.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.