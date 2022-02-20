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جديد المحليات > كاتب اقتصادي: 40% من حالات التستر التجاري تكون من النساء.. وهذه أكثر القطاعات المتضررة
20/02/2022   10:04 ص

كاتب اقتصادي: 40% من حالات التستر التجاري تكون من النساء.. وهذه أكثر القطاعات المتضررة

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قال الكاتب الاقتصادي عبد الرحمن الربيعة، إن قطاعي المقاولات والتجزئة يعدان من أكثر القطاعات التي يحدث فيها مخالفات لنظام التستر التجاري.

وأضاف الربيعة في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن 40% من حالات التستر تكون من النساء، كون المتستر والمتستر عليه يتجهان غالباً لاستغلال الأشخاص الذين لا يعرفون النظام. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن التستر التجاري يضر بالاقتصاد والأمن القومي، ويُقلل الفرص المتاحة لأبناء وبنات الوطن في سوق العمل.

كاتب اقتصادي: 40% من حالات التستر التجاري تكون من النساء.. وهذه أكثر القطاعات المتضررة

جديد المحليات
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