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رياضة > إيقاف دوري المحترفين في رمضان بسبب أبطال آسيا
20/02/2022   10:04 ص

إيقاف دوري المحترفين في رمضان بسبب أبطال آسيا

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كشفت تقارير صحفية، عن توقف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر رمضان المقبل، بسبب مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأوضحت التقارير أن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا المقرر إقامتها في 7 – 27 أبريل المقبل ستجبر رابطة دوري المحترفين السعودي على تأجيل مباريات الدوري إلى شهر مايو المقبل وعدم إقامتها في شهر رمضان المقبل.

وأشارت إلى أنه حتى اللحظة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يكشف عن هوية المستضيفين للمجموعات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم طلباً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة مجموعات أندية الغرب المقررة في أبريل، ولم يتضح بعد هوية منافسيه الراغبين في استضافة المجموعات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن أدوار الستة عشر والثمانية والنصف النهائي والنهائي من النسخة المقبلة سيقام في فبراير 2023 المقبل.

إيقاف دوري المحترفين في رمضان بسبب أبطال آسيا

رياضة
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