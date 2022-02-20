“الصحة” تذكر باتباع نصائح مهمة للوقاية من الغبار

أعادت وزارة الصحة التذكير بالحرص على اتباع عدد من النصائح المهمة للوقاية من الغبار، في ظل تأثر العديد من مدن المملكة بأجواء غابرة.
وقالت الوزارة إن الغبار يعتبر من الملوثات البيئية، مبينة أن له عدة أضرار؛ بسبب احتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح، واحتوائه كذلك على الميكروبات.
وأضافت أنه للحماية من الغبار يجب إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض له إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.
ونبهت مرضى الربو بالتأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي في المنزل، والالتزام بأخذ البخاخ في حال وصفه من الطبيب، والتوجه لأقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم يستجب لها البخاخ.
وفق “أخبار 24”.