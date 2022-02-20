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جديد المحليات > مواطن يترك وظيفة بـ10 آلاف ريال ويتجه للعمل في البحر مضاعفاً دخله.. وهذه قصته
20/02/2022   10:04 ص

مواطن يترك وظيفة بـ10 آلاف ريال ويتجه للعمل في البحر مضاعفاً دخله.. وهذه قصته

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نجح مواطن بمحافظة الدرب شمال جازان في مضاعفة دخله الشهري بعدما ترك الوظيفة التي كان يعمل بها، واتجه لإنشاء مشروعه الخاص بقوارب السياحة وتقديم الأكلات البحرية.

وأوضح المواطن أحمد موسى وفقاً لقناة “الإخبارية”، أنه ترك وظيفة كان دخلها 10 آلاف ريال وتوجه لإقامة مشروعه بالقوارب السياحية حتى انتهى الأمر بافتتاح مطعم للأكلات البحرية.

ونوه إلى أن القرار كان صعباً عليه لكنه كان صحيحاً وساهم في مضاعفة دخله الشهري ووصوله إلى 20 ألف ريال، مبيناً أن الميزة في العمل الحر هي التحكم في أوقات العمل وعدم الارتباط بوقتٍ معين. وفق “أخبار 24”.

مواطن يترك وظيفة بـ10 آلاف ريال ويتجه للعمل في البحر مضاعفاً دخله.. وهذه قصته

جديد المحليات
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