“الصحة” تتجه لاعتماد آلية تسجيل الحضور والانصراف لموظفيها عبر GPS

تتجه وزارة الصحة، لاعتماد آلية عمل نظام الحضور والانصراف (حياك)، والذي يعتمد على تسجيل الحضور والانصراف باستخدام “GPS”.
وتكمن آلية عمل النظام في عدد من الخطوات، تبدأ بالتأكد من ظهور بطاقة الحضور والانصراف على لوحة بياناتي، ثم اختيار أيقونة تسجيل الحضور والانصراف، والموافقة على استخدام الموقع “GPS” على الهواتف الذكية، وأخيرًا التواجد داخل الموقع لتسجيل الدخول والخروج، كما أنه يشترط تفعيل خدمات الموقع.
ويوفر النظام إمكانية تسجيل الدخول والخروج من خلال الدخول على الخدمات والإجراءات الخاصة بالتطبيق واختيار طلبات الحضور والانصراف، كما يمكن للموظف من خلاله الاطلاع على لوحة بيانات الحضور والانصراف الخاصة به، كما يوفر للمديرين إمكانية متابعة حالات الحضور والانصراف الخاصة بالموظفين. وفق “أخبار 24”.