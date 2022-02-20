نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة” تتجه لاعتماد آلية تسجيل الحضور والانصراف لموظفيها عبر GPS
20/02/2022   7:49 م

“الصحة” تتجه لاعتماد آلية تسجيل الحضور والانصراف لموظفيها عبر GPS

+ = -
1002

تتجه وزارة الصحة، لاعتماد آلية عمل نظام الحضور والانصراف (حياك)، والذي يعتمد على تسجيل الحضور والانصراف باستخدام “GPS”.

وتكمن آلية عمل النظام في عدد من الخطوات، تبدأ بالتأكد من ظهور بطاقة الحضور والانصراف على لوحة بياناتي، ثم اختيار أيقونة تسجيل الحضور والانصراف، والموافقة على استخدام الموقع “GPS” على الهواتف الذكية، وأخيرًا التواجد داخل الموقع لتسجيل الدخول والخروج، كما أنه يشترط تفعيل خدمات الموقع.

ويوفر النظام إمكانية تسجيل الدخول والخروج من خلال الدخول على الخدمات والإجراءات الخاصة بالتطبيق واختيار طلبات الحضور والانصراف، كما يمكن للموظف من خلاله الاطلاع على لوحة بيانات الحضور والانصراف الخاصة به، كما يوفر للمديرين إمكانية متابعة حالات الحضور والانصراف الخاصة بالموظفين. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تتجه لاعتماد آلية تسجيل الحضور والانصراف لموظفيها عبر GPS

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199548.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.