“النيابة العامة” توضح عقوبة إهانة العلمين “الوطني والملكي”

أوضحت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، عقوبة إهانة العلمين الوطني والملكي، علناً أو في محل عام مفتوح للجمهور، وذلك تزامناً مع احتفالات “يوم التأسيس” الموافق 22 فبراير المقبل.
وأضافت النيابة أن العلم الملكي يطابق العلم الوطني في أوصافه ويُطرز في الزاوية الدنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة، وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة.
وأكدت أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، يعاقَب بالحبس لمدة سنة، وغرامة مالية 3 آلاف ريال.
#النيابة_العامة
يحظى علم #المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام وتتوسطهما(لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول،ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة pic.twitter.com/jhyWu7pTXB
— النيابة العامة (@bip_ksa) February 20, 2022
وفق “أخبار 24”.