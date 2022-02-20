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جديد المحليات > “النقل” توضح كم كانت تستغرق رحلات سفر القوافل بين مناطق المملكة والكويت
20/02/2022   7:48 م

“النقل” توضح كم كانت تستغرق رحلات سفر القوافل بين مناطق المملكة والكويت

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احتفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بيوم التأسيس باستعراض أبرز طرق سفر القوافل قبل 3 قرون، والمدة التي كان يستغرقها كل طريق.

وأوضحت أن قوافل السفر من الرياض للكويت كانت تستغرق 12 يومًا في الطريق، فيما كان السفر من الكويت لمكة المكرمة يستغرق 26 يومًا، ومن الرياض إلى الجوف 12 يومًا.

وذكرت أن السفر من الرياض للقطيف كان يستغرق 8 أيام، وإلى جبل شمر 9 أيام، وإلى القصيم 5 أيام، وإلى وادي الدواسر 7 أيام، فيما كانت الكويت على بعد مسيرة 10 أيام من الزلفي، و10 أيام من العصير، و6 أيام من القطيف. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المملكة تحتفل يوم (الثلاثاء) الموافق 22 فبراير الجاري بيوم التأسيس، والذي يخلّد رحلة طويلة من التطوير في شتى المجالات.

“النقل” توضح كم كانت تستغرق رحلات سفر القوافل بين مناطق المملكة والكويت

جديد المحليات
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