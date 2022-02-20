احتفاءً بيوم التأسيس.. الألعاب النارية وطائرات الدرونز تضيء سماء الرياض الخميس المقبل

تتزين سماء الرياض مساء الخميس المقبل بألوان الفرح من خلال إطلاق فعالية “عرض الضوء” ضمن احتفاء المملكة بيوم التأسيس.
ويشهد الاحتفاء امتزاج الألعاب النارية وطائرات الدرونز والمؤثرات الضوئية المتناغمة في حركتها مع الإيقاع الصوتي، وتميز ألوانها المبهجة، وأشكالها الجذابة من خلال 10 لوحات جمالية.
واختير تقاطع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول موقعاً عاماً للجمهور لمتابعة الفعالية، التي سيبدأ عرضها الأول عند الساعة الـ 5 مساءً، والعرض الثاني الساعة الـ 10 مساءً، وسيستمر إطلاق الألعاب النارية بشكل متزامن لمدة 10 دقائق تقريباً. وفق “أخبار 24”.