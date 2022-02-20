خلال أسبوع.. تسجيل أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية المقاومة لـ”كورونا”

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 22953 مخالفة، وذلك للفترة من 12 / 7 / 1443هـ حتى 18 / 7 / 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ7277 مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 3067، والشرقية بـ2955، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1908، ومنطقة حائل بـ1589، ومنطقة القصيم، بـ1566، ومنطقة الجوف بـ966.
كما سجلت منطقة جازان 827 مخالفة، ومنطقة تبوك 726، ومنطقة الباحة 682، ثم منطقة الحدود الشمالية 479، وأخيراً منطقة عسير 441. وفق “أخبار 24”.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.