نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “متحدث الصحة”: نتوقع استمرار تراجع الإصابات والحالات الحرجة بـ”كورونا”
20/02/2022   7:48 م

“متحدث الصحة”: نتوقع استمرار تراجع الإصابات والحالات الحرجة بـ”كورونا”

+ = -
742

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه من المتوقع استمرار تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم (الأحد)، أن اللقاحات لها أثر كبير في تراجع الإصابات اليومية.

وحول المدى الزمني للجرعات التنشيطية للقاحات، أكد العبدالعالي أنه لا يوجد دراسات تحدد المدى الزمني للجرعات التنشيطية للقاحات ضد كورونا حتى الآن. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن الجرعات التنشيطية تمت بناءً على دراسات عالمية ومحلية لخبراء ومتخصصين، والهدف الأساسي منها هو جعل مستوى الحماية الممتاز ضد المرض الشديد أكثر استمرارية ومعززا لمدة أطول.

“متحدث الصحة”: نتوقع استمرار تراجع الإصابات والحالات الحرجة بـ”كورونا”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199554.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.