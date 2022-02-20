“متحدث الصحة”: نتوقع استمرار تراجع الإصابات والحالات الحرجة بـ”كورونا”

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه من المتوقع استمرار تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم (الأحد)، أن اللقاحات لها أثر كبير في تراجع الإصابات اليومية.
وحول المدى الزمني للجرعات التنشيطية للقاحات، أكد العبدالعالي أنه لا يوجد دراسات تحدد المدى الزمني للجرعات التنشيطية للقاحات ضد كورونا حتى الآن. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الجرعات التنشيطية تمت بناءً على دراسات عالمية ومحلية لخبراء ومتخصصين، والهدف الأساسي منها هو جعل مستوى الحماية الممتاز ضد المرض الشديد أكثر استمرارية ومعززا لمدة أطول.
البث المباشر ، المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19).
الأحد 20 فبراير 2022https://t.co/nblSVzfUx2
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 20, 2022