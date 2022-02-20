“الأراضي البيضاء”: ملاك الأرض الواحدة ملزمون بسداد الرسوم

أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء، اليوم (الأحد)، أن الأرض التي تطبق عليها الرسوم بصك واحد يشمل أكثر من مالك، توجب سداد الرسوم على جميع الشركاء المدونين في الصك وفق حصة كل شريك.
وأوضح مدير عام البرنامج، وليد العبيدالله، أن تطبيق النظام يُسهم في تعزيز المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأكد خلال اللقاء التعريفي الذي نفذه البرنامج بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة تبوك، على سعي البرنامج لتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وإعفاء الملاك من الرسم في حال تطوير الأرض البيضاء.
وأشار إلى أنه تم إعلان البدء في تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في 15 ديسمبر الماضي، وتبقى على انتهاء المهلة النظامية للتسجيل حوالي 120 يوما، لافتاً إلى أنه من المتوقع تطبيق المرحلة الثانية في مدن أخرى في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وشدد البرنامج على ضرورة التزام جميع ملاك الأراضي البيضاء ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية، وسداد الرسوم المفروضة على الأراضي، أو المبادرة بتطوير الأرض، أو إتاحتها كمعروض عقاري في السوق العقاري، وذلك بحسب المرحلة التي تطبق في المدينة.