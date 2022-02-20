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رياضة > “يوم تاريخي لكم”.. بيليه يوجه رسالة لمنتخب السيدات بعد الفوز في أول مباراة رسمية
20/02/2022   11:08 م

“يوم تاريخي لكم”.. بيليه يوجه رسالة لمنتخب السيدات بعد الفوز في أول مباراة رسمية

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هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الاتحاد السعودي لكرة القدم، على فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “سيّدات” بأولى المباريات الرسمية على نظيره منتخب سيشل، بثنائية دون رد.

وقال بيليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أريد أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقهم الوطني للسيدات لأول مباراة رسمية لهن على الإطلاق.. اليوم هو يوم تاريخي ليس فقط لكم.. ولكن لكل من يحب كرة القدم”.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الوطني للسيدات عن طريق اللاعبة البندري مبارك في الدقيقة 14 من زمن المباراة. لتسجل أول أهداف أخضر السيدات في التاريخ. وفق “أخبار 24”.

وسجل المنتخب الوطني ثاني الأهداف، في الدقيقة (49) من زمن الشوط الثاني عن طريق اللاعبة مريم التميمي من علامة الجزاء، لتضاعف نتيجة الأخضر بهدفين دون رد.

“يوم تاريخي لكم”.. بيليه يوجه رسالة لمنتخب السيدات بعد الفوز في أول مباراة رسمية

رياضة
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