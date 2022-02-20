“وسط جدة” توقع اتفاقية رعاية مع ناديي الاتحاد والأهلي لمدة 20 عاماً مقابل 100 مليون سنويًا لكل نادٍ

أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، اليوم (الأحد)، اكتمال إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع ناديي الأهلي والاتحاد، بعقدين يمتدان لمدة 20 عامًا.
وأضافت أنه بموجب العقد، يحصل كل نادٍ على 100 مليون ريال سنويًا، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام، مشيرة إلى أن الشراكتين تأتيان ضمن أهداف الشركة لتعزيز نمط الحياة في جدة، والارتقاء بالمشهد الرياضي، موضحة أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة مشروع وسط جدة لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة.
وأكدت أنه تم توقيع العقدين خلال حفلي شراكة بين شركة وسط جدة للتطوير والناديين الرياضيين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليّم، ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي. وفق “أخبار 24”.
يذاكر ان مشروع وسط جدة سيسهم في تطوير أكثر من 10 مشاريع نوعية في قطاعات حيوية (سياحية – رياضية – ثقافية – ترفيهية)، ومناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.