بقيمة 100 مليون ريال لكل ناد.. النصر والهلال يوقعان أكبر اتفاقية شراكة استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط مع القدية

وقعت شركة القدية للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية تاريخية مع قطبي الرياضة السعودية ناديي “النصر” و”الهلال”، لمدة عقدين تبدأ من عام 2022 إلى عام 2042، بقيمة 100 مليون ريال سنوياً لكل نادٍ، مع إمكانية مراجعة بنودها كل 5 سنوات.
وتتضمن الاتفاقية التي تُعد الأكبر في تاريخ الناديين العديد من الامتيازات، منها زيادة فرص الاستثمار الرياضي في قارة آسيا وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز مكانة القدية كعاصمة مستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ووقع عقد الشراكة عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله الداود، ورئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، وذلك في مركز التجربة والزوار بالقدية بحضور قيادات الشراكة وعدد من كبار أعضاء الناديين.
وأكد الداود أن الشراكة الاستراتيجية مع ناديي النصر والهلال تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تطوير صناعة الرياضة في المملكة، مبيناً أن عوائدها المالية لشركة القدية ستفتح العديد من فرص الاستثمار والتطوير للناديين.
يُذكر أن مدينة القدية ستحتوي على مدينة رياضية تضم عدة مناطق متنوعة، منها منطقة الحركة والتشويق بالإضافة لمنطقة الطبيعة ومناطق الجذب ومنطقة الجولف والمتنزهات والمرافق الترفيهية والحي السكني، فضلا عن أن الملعب سيكون متعدد الاستخدامات.