بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات.. أمير مكة يدشن مشاريع تنموية بمحافظات الطائف وميسان والمويه

اطلع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات الطائف وميسان والمويه، والتي بلغت قيمتها ما يزيد على 9 مليارات و821 مليون ريال.
ودشن الأمير خلال زيارته للطائف مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه وعدداً من مشروعات المياه، وبلغت قيمة المشاريع 9 مليارات و433 مليون ريال.
وشملت المشاريع 17 مشروعاً تابعاً لأمانة المحافظة، و14 مشروعًا تابعاً للشؤون الصحية، و13 مشروعًا تابعاً لشركة المياه الوطنية، ومشروعاً واحداً تابعاً لمكتب شؤون الإسكان بالمحاف ظة، و5 مشاريع تابعة لجامعة الطائف.
وتضمنت أيضا 3 مشاريع تابعة للإدارة العامة للتعليم، ومشروعين تابعين لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، و10 مشاريع تابعة لإدارة الكهرباء، و4 مشاريع تابعة لمطار الطائف الدولي، وخمسة مشاريع تابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد. وفق “أخبار 24”.
وفي محافظة ميسان تجاوزت قيمة المشاريع 26 مليون ريال، تمثلت في 5 مشاريع تابعة لإدارة الطرق والنقل، و3 مشاريع بلدية، وفي محافظة المويه بلغت قيمة المشاريع أكثر من 193 مليون.
وتضمنت المشاريع 5 تابعة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء شبكة هوائية مزدوجة تابعة لشركة الكهرباء، و6 مشاريع بلدية في كل من بلديتي المويه وظلم.
كما دشن الأمير 8 مشاريع في المحافظة شملت المركز الحضاري ومباني بلدية ومرافق عامة ومسالخ بقرى المويه ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وحدائق وساحات وممرات مشاة.