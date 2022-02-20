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جديد المحليات > كان مقرًا لمؤسس الدولة الأولى.. صورة قديمة لخادم الحرمين في حي الطريف التاريخي
20/02/2022   11:08 م

كان مقرًا لمؤسس الدولة الأولى.. صورة قديمة لخادم الحرمين في حي الطريف التاريخي

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نشرت إمارة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، صورة قديمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارة قديمة لحي الطريف.

وأظهرت الصورة الملك سلمان واقفًا برفقة مجموعة من المسؤولين خلال زيارة لحي الطريف، والذي يُعد أحد أهم معالم الدرعية التاريخية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بيوم التأسيس، حيث يستمد حي الطريف أهميته التاريخية من كونه مقر سكن الإمام محمد بن سعود وأسرته، كما كان مقرًا للحكم في الدولة السعودية الأولى. وفق “أخبار 24”.

كان مقرًا لمؤسس الدولة الأولى.. صورة قديمة لخادم الحرمين في حي الطريف التاريخي

جديد المحليات
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