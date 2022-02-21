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جديد المحليات > وزير “التعليم” يدشن المرحلة الثانية من مسابقة “مدرستي تبرمج”
21/02/2022   8:36 ص

وزير “التعليم” يدشن المرحلة الثانية من مسابقة “مدرستي تبرمج”

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دشّن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس (الأحد)، فعاليات المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية “مدرستي تُبرمج”، في الحفل الذي نظمته الوزارة في قصر سلوى بمنطقة الدرعية.

وأوضحت رئيسة لجنة مسابقة “مدرستي تُبرمج” الدكتورة عهود الفارس، أن مسابقة “مدرستي تُبرمج” تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تنمية المهارات العليا لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين؛ بما يتوافق مع مهارات القرن الحادي والعشرين.

وبيّنت الفارس أن المرحلة الثانية من المسابقة تتميز بالتنوّع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيّقة والممتعة، التي تحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى إشادة البنك الدولي بنموذج المدرسة الرقمية التي أطلقتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي 2020-2021م، والذي أسهم في بناء وعي مبكّر حول أهمية استخدام تقنيات التعليم الحديثة في دعم عمل المعلمين.

وزير "التعليم" يدشن المرحلة الثانية من مسابقة "مدرستي تبرمج"

وزير "التعليم" يدشن المرحلة الثانية من مسابقة "مدرستي تبرمج"

وزير "التعليم" يدشن المرحلة الثانية من مسابقة "مدرستي تبرمج"

وزير "التعليم" يدشن المرحلة الثانية من مسابقة "مدرستي تبرمج"

وزير “التعليم” يدشن المرحلة الثانية من مسابقة “مدرستي تبرمج”

جديد المحليات
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