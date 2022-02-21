طقس “الإثنين”.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع رياح نشطة تؤثر على الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على جنوب المملكة، ويستمر على شرق ووسط البلاد.
ولفت إلى أنه سيصاحب ذلك الانخفاض نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، مع إمكانية تكوّن الضباب على أجزاء من المناطق الشمالية الغربية من المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.