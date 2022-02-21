“الحياة الفطرية”: هذه أسباب تزايد أعداد قرود البابون.. وقـتلها ليس حلاً وارداً لدينا

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان، أسباب تزايد أعداد قرود البابون خلال السنوات الماضية بعدد من المناطق، وكيف سيتم التعامل معها في المستقبل.
وقال قربان، إن هناك أسباباً لتزايد أعداد قرود البابون بينها قيام البعض بإطعامها وهو ما جعل تلك الكائنات تحضر بكثافة للمناطق السكنية، مبيناً أن إطعام هذه الكائنات عن طريق الأشخاص العاديين خطأ؛ كونها تتغذى في البرية ولها طعامها وسلوكها الخاص.
وأضاف أن السبب الثاني لتلك المشكلة هو قلة أعداد الكائنات المُفترسة وبينها الذئاب والضباع والنمور والفهود؛ لأن وجودها مهم وتعمل على خلق التوازن في البيئة، إلى جانب تسبب زيادة معدلات التصحر في هروب هذه القرود من مناطقها الطبيعية كونها تتغذى على النباتات. وفق “أخبار 24”.
ونوه خلال لقائه مع برنامج “في العلن” على القناة “السعودية”، إلى أنه يوجد سبب آخر يتعلق ببناء الفنادق والمنتزهات والنزل السياحية بأماكن تواجد تلك القرود، موضحاً أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل حالياً على إيجاد حلول سريعة لهذا الأمر.
ولفت إلى أن قـتل قرود البابون ليس من الحلول الواردة لدى المركز، مشيراً إلى أن هناك 6 مناطق متضررة من تلك القرود؛ ويتم من خلال خبراء بالداخل والخارج إجراء دراسات حول ظاهرة انتشار القرود وكيفية التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة.
#في_العلن | أسباب تزايد أعداد قرود البابون. @NCW_center @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/mxb7mj9d6y
— قناة السعودية (@saudiatv) February 20, 2022