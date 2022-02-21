“تنمية الغطاء النباتي” يُحذر مجدداً من ترك النفايات أو حرقها.. ويوضح عقوبتها

جدّد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التحذير من ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المُخصصة لها؛ كون ذلك يُعد مخالفة تصل عقوبتها إلى ألفي ريال.
وشدد المركز، على ضرورة حماية الغطاء النباتي في الغابات أو المتنزهات الوطنية بعدم ترك النفايات أو حرقها أو دفنها أو رميها في غير أماكنها المخصصة لها.
ونوه إلى أنه يتم إلزام مُرتكب تلك المخالفة بإزالتها وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، مع توقيع غرامة في المرة الأولى 500 ريال، والمرة الثانية ألف ريال، والمرة الثالثة بألفي ريال. وفق “أخبار 24”.
يشدد المركز على حماية الغطاء النباتي في الغابات أو المتنزهات الوطنية بعدم ترك النفايات أو حرقها أو دفنها أو رميها في غير أماكنها المخصصة لها، وذلك بمخالفة تصل إلى ألفي ريال، كما يُلزم المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.#لتبقى_خضراء pic.twitter.com/zmaqZf4uxh
— المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) February 20, 2022