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جديد المحليات > “تنمية الغطاء النباتي” يُحذر مجدداً من ترك النفايات أو حرقها.. ويوضح عقوبتها
21/02/2022   8:37 ص

“تنمية الغطاء النباتي” يُحذر مجدداً من ترك النفايات أو حرقها.. ويوضح عقوبتها

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جدّد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التحذير من ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المُخصصة لها؛ كون ذلك يُعد مخالفة تصل عقوبتها إلى ألفي ريال.

وشدد المركز، على ضرورة حماية الغطاء النباتي في الغابات أو المتنزهات الوطنية بعدم ترك النفايات أو حرقها أو دفنها أو رميها في غير أماكنها المخصصة لها.

ونوه إلى أنه يتم إلزام مُرتكب تلك المخالفة بإزالتها وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، مع توقيع غرامة في المرة الأولى 500 ريال، والمرة الثانية ألف ريال، والمرة الثالثة بألفي ريال. وفق “أخبار 24”.

“تنمية الغطاء النباتي” يُحذر مجدداً من ترك النفايات أو حرقها.. ويوضح عقوبتها

جديد المحليات
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