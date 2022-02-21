نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التواصل الحكومي” يطلق الشعار الإعلامي الموحد للاحتفال باليوم الوطني الكويتي
21/02/2022   8:35 ص

“التواصل الحكومي” يطلق الشعار الإعلامي الموحد للاحتفال باليوم الوطني الكويتي

+ = -
625

أطلق مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، الشعار الإعلامي الموحد للاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

ويتكون الشعار الذي أطلقه المركز من علمي المملكة والكويت، كما أنه زين في الأسفل بعبارة “تاريخ راسخ.. اليوم الوطني الكويتي”، وتحت العبارة علم دولة الكويت. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن اليوم الوطني الكويتي يوافق يوم الـ 25 من شهر فبراير الجاري، حيث يحتفل الكويتيون بذكرى استقلالهم عن المملكة المتحدة.

العيد الوطني لدولة الكويت

“التواصل الحكومي” يطلق الشعار الإعلامي الموحد للاحتفال باليوم الوطني الكويتي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199611.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.