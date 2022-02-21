“التواصل الحكومي” يطلق الشعار الإعلامي الموحد للاحتفال باليوم الوطني الكويتي

أطلق مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، الشعار الإعلامي الموحد للاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت.
ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.
ويتكون الشعار الذي أطلقه المركز من علمي المملكة والكويت، كما أنه زين في الأسفل بعبارة “تاريخ راسخ.. اليوم الوطني الكويتي”، وتحت العبارة علم دولة الكويت. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن اليوم الوطني الكويتي يوافق يوم الـ 25 من شهر فبراير الجاري، حيث يحتفل الكويتيون بذكرى استقلالهم عن المملكة المتحدة.