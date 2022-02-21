النصر Vs الهلال.. الديربي الأغلى في كأس خادم الحرمين الشريفين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب ملعب مرسول بارك، مساء اليوم الإثنين؛ لمتابعة ديربي الرياض بين النصر أمام نظيره الهلال، في قمة مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
مواجهة النصر والهلال في “ديربي الرياض” هي المواجهة الأغلى في القيمة السوقية في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة، حيث بلغت قيمتها السوقية 116.11 مليون يورو (493 مليون ريال)، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المختص في الأرقام وانتقالات اللاعبين.
ويتفوق فريق الهلال على نظيره النصر في القيمة السوقية؛ إذ تبلغ القيمة السوقية للفريق الأزرق 60.34 مليون يورو نحو (256.2 مليون ريال)، مقابل 55.68 مليون يورو، (236.45 مليون ريال) للفريق الأصفر.
وزادت القيمة السوقية لديربي الرياض عن آخر مواجهة في البطولة ذاتها في العام 2020، حينما التقيا في المباراة النهائية وتوج بلقبها الهلال بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في الـ28 من نوفمبر العام 2020 نحو الـ3.16 مليون يورو (13.4 مليون ريال)، حيث بلغت 112.95 مليون يورو (479.64 مليون ريال). وفق “أخبار 24”.
ويعد أغلى 3 لاعبين أجانب في فريق الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا بـ12.50 مليون يورو (53.08 مليون ريال)، واللاعب المالي موسى ماريغا بـ9 ملايين يورو (38 مليون ريال)، والبرازيلي ميشيل ديلغادو بـ7 ملايين يورو (29.7 مليون ريال).
ويأتي سالم الدوسري أغلى اللاعبين المحليين في صفوف الهلال بـ 2.80 مليون يورو (حوالي 12 مليون ريال)، يليه ياسر الشهراني بـ 2 مليون يورو (8.5 مليون ريال)، ومحمد البريك بـ (8.4 مليون ريال).
فيما يعد أغلى 3 لاعبين أجانب في صفوف النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ 11.5 مليون يورو (49 مليون ريال)، والأرجنتيني بيتي مارتينيز بـ 10 ملايين يورو (42 مليون ريال)، الكاميروني فينسينت أبو بكر بـ9 ملايين يورو (38 مليون ريال).
وجاء أغلى 3 لاعبين محليين في صفوف الفريق الأصفر سلطان الغنام بـ 3 ملايين يورو (12.7 مليون ريال)، وعبدالمجيد الصليهم بـ بمليون يورو (4.2 مليون ريال)، عبدالفتاح عسيري بمليون يورو (4.2 مليون ريال).