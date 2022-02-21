إزالة 985 عقارًا بمنطقة قوز النكاسة في مكة

كشفت الجهات التنفيذية التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ما وصلت إليه أعمال تطوير منطقة قوز النكاسة.
وأوضحت أنه تمت إزالة 985 عقارًا على مساحة 85867 مترا مربعا، وذلك ضمن أعمال تطوير المنطقة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى والتي تشمل المنطقة الجنوبية الشرقية من قوز النكاسة، شملت إزالة 652 عقارًا من أصل 673 عقارًا، بنسبة إنجاز بلغت 97%، فيما تشمل المرحلة الثانية المنطقة الشمالية الغربية من قوز النكاسة، حيث تصل أعداد العقارات المزالة إلى 333 عقارًا من أصل 1330 عقارًا، بنسبة إنجاز تصل إلى 25%. وفق “أخبار 24”.
وكانت المرحلة الأولى قد بدأت مع مطلع شهر فبراير الجاري، فيما بدأت المرحلة الثانية في 12 من الشهر نفسه، ومن المتوقع أن تنتهي الأولى في 24 فبراير والثانية في 24 مارس المقبل.