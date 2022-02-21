الزعاق: هذه سمات موسم “عقرب الدم”.. والتقلبات الجوية تستمر لشهر رمضان

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، سمات موسم “عقرب الدم” وتأثيراته على حالة الطقس في الأيام المقبلة.
وقال إن”عقرب الدم” يشهد في الغالب نشاطًا للغبار وبردًا خاطفًا، كما أن مواسم “عقرب الدم” و”عقرب الدسم” و”الحميمين”، تُعتبر بداية موسم التقلبات الجوية، خاصة أن هذه المواسم قد تشهد صيفًا فعليًا أو في أحيان نادرة يعود البرد ليسيطر على الأجواء. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه التقلبات الجوية سوف تستمر حتى شهر رمضان، ثم تبدأ تخف حدتها مع دخول الشهر المبارك.
(غبار حساسية برد خاطف)
هذه سمات عقرب الدم والتي حلت علينا يوم أمس
وتعتبر بداية موسم التقلبات الجوية (الدم والدسم والحميمين)والتي ستستمر معنا إلى رمضان ومع دخوله تبدأ تخف
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 20, 2022